Le Mug : Evènements sportifs VS coronavirus mais pas que... sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 19 mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Focus sur tous les évènements sportifs annulés cette année ou reportés ! Que ce soit en football, en cyclisme, au tennis ou encore en athlétisme, l'épidémie de coronavirus bouleverse le calendrier sportif. On vous résume la situation en compagnie Michel Lecomte, directeur de la rédaction des sports de la RTBF - Interview par téléphone



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Scheurette » - Séquence via Skype



09h42 - Le Deuxième Mug : Envie de faire le plein de documentaires en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre petite sélection à découvrir sur Auvio ! Après le succès de la plateforme « Séries Corner », la RTBF s'est lancée dans le « Docu Corner » avec de nombreux documentaires en totale exclusivité sur AUVIO et nulle part ailleurs ! Des films percutants, actuels ou malins, des pépites avec une écriture actuelle et pertinente : certains documentaires sont à l'affiche en ce moment à l'étranger, d'autres ont été largement récompensés dans des festivals internationaux ou encore sont devenus culte ! Ces documentaires sont disponibles durant 12 mois. On fait le point en compagnie de Lea Zilber, chargée des acquisitions Auvio. Séquence enregistrée à domicile



09h52 - Le troisième Mug : De nombreux artistes se mobilisent en ce moment pour lutter contre la morosité et l'ennui en ces temps de "confinement" destiné à enrayer la propagation du coronavirus... C'est ainsi que Charlie Dupont et Marka ont proposé à leurs fans et autres de se divertir tout en restant chez soi. Charlie Dupont présente chaque soir un blind test en live sur Instagram depuis son salon et Marka propose dès que l'occasion le permet de redécouvrir ses meilleurs tubes en Facebook livre ! L'occasion pour nous de revenir sur les initiatives culturelles positives qui fleurissent un peu partout. - Interview par téléphone

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS