Le Mug : #MuseumAtHome sur Auvio

Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome via ses réseaux sociaux. Le secteur culturel est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus et ce, à travers le monde. C’est pourquoi cette initiative encourage les musées qui le souhaitent à partager leurs visites virtuelles, évoquer l’histoire de leurs œuvres préférées ou chefs-d’œuvre, parler de leur plus récente expo, … en utilisant l’hashtag #MuseumAtHome dans leurs publications. Brussels Museums repartagera les contenus des musées bruxellois sur ses pages Instagram, Facebook et Twitter @brusselsmuseums.Le but de cette campagne est de sensibiliser les visiteurs et les pouvoirs publics à l’importance de musées ouverts et accessibles à toutes et tous, de la beauté qui s’y trouve et de tout le travail qui s’y passe même une fois leurs portes closes. Avec Jérôme BRUYERE, chargé de communication pour l'asbl Brussels Museums