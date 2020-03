Le Mug : #MuseumAtHome / Baptiste Giabicon / The Accident sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 18 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome via ses réseaux sociaux. Le secteur culturel est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus et ce, à travers le monde. C'est pourquoi cette initiative encourage les musées qui le souhaitent à partager leurs visites virtuelles, évoquer l'histoire de leurs œuvres préférées ou chefs-d'œuvre, parler de leur plus récente expo, ... en utilisant l'hashtag #MuseumAtHome dans leurs publications. Brussels Museums repartagera les contenus des musées bruxellois sur ses pages Instagram, Facebook et Twitter @brusselsmuseums.Le but de cette campagne est de sensibiliser les visiteurs et les pouvoirs publics à l'importance de musées ouverts et accessibles à toutes et tous, de la beauté qui s'y trouve et de tout le travail qui s'y passe même une fois leurs portes closes. Avec Jerome Bruyere, chargé de communication pour l'asbl Brussels Museums - Interview par téléphone.



09h12 - Le Deuxième Mug : Baptiste Giabiconi pour son roman « Karl et moi » paru aux éditions Robert Laffont. Il y a un an, le décès de Karl Lagerfeld plongeait le monde de la mode dans un profond deuil. Tout comme son protégé et ami, Baptiste Giabiconi. Le mannequin français a révélé être le «premier héritier» de Karl Lagerfeld. Il précise également que ce dernier, qui n'a jamais eu d'enfants, en aurait désigné six autres. Backstage, deux êtres que sépare un demi-siècle engagent l'essentiel : l'un, ses dix dernières années - les plus belles... -, l'autre, son entrée fracassante dans le monde adulte. Karl, muet sur son intimité, avait encouragé Baptiste à raconter leur histoire, un jour, loin des clichés ou des rumeurs - Interview par téléphone.



09h32 - Chronique 1 : Regine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : portrait de Phil Delire, ingé son et réalisateur d'une multitude d'albums - Séquence enregistrée à domicile



09h42 - Le Troisième Mug : Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, on découvre la série "The Accident", la nouvelle série britannique explosive. Avec Stanislas IDE, chroniqueur du Séries Corner et critique de cinéma pour Le Soir Mag, Maxx et Metro. Séquence enregistrée en studio solo



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : Les pâtes du clan Corleone - Séquence enregistrée à domicile

