Le Mug : Cali sur Auvio

CALI pour son nouvel album « Cavale ». Nouvelle équipe, nouvelle maison de disques, « Cavale » marque aussi un renouveau musical et un tournant vers l'électro. Disque enregistré à Bruxelles (ICP), produit par Augustin Charnet, jeune réalisateur et musicien surdoué de 24 ans, déjà responsable de la réalisation du dernier Christophe. Comme de coutume, Cali marie la chanson française et l’harmonie de la pop anglaise mais il se met aussi en danger et propose un chant parfois à la limite du slam. Le premier single « Je dois vivre encore » mêle l’électro aérienne au rock pulsionnel. Cali se fait aussi plaisir, invite Tom Barman pour un duo, on le sait grand fan de notre scène rock belge. « Cavale » ce n’est pas seulement un recueil de chansons, c’est également un court métrage (co-réalisé avec Yann Orhan), une nouvelle et un livre. Une œuvre d’art globale qui rassemble les multiples facettes artistiques du Monsieur