Le Mug : Quels impacts les mesures prises pour combattre le Coronavirus ont-elles sur les programmes de la RTBF ? sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 16 mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h08 - Le Grand Mug : Ce lundi 16 mars les mesures prises par le gouvernement fédérale seront d'applications un jour de semaine. Quelles impacts ces mesures ont-elles sur les programmes de la RTBF ? Comment les différents départements traitent-ils de l'info en cas de crise ? Tentatives de réponses en compagnie de Johanne Montay, journaliste chargée de coordonnées les sujets portants sur le corona virus à l'info, Franck Istasse, chef éditorial La Première et Sylvestre Defontaine, adjoint à la thématique culture & musique



09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h42 - Le Petit Mug : Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes seront ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce lundi, on découvre la série « Marchlands », un thriller fantastique britannique en 5 épisodes, en compagnie de Stanislas Ide, chroniqueur du Séries Corner et critique de cinéma pour Soir Mag, Maxx et Metro.



09h52 - Chronique 2 : Manu Dipetro pour sa séquence « Face B»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS Tag(s) coronavirus le mug serie