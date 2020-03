Le Mug : Les 20 ans des Niouzz ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 13 mars.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Bon anniversaire Les Niouzz ! L'émission fêtera ses vingt ans avec plein de surprises et de souvenirs. Le 13 mars 2000, la RTBF diffusait le premier JT francophone pour enfants. Une émission en public où l'on parlait déjà de climat, de politique étrangère et de GSM. Née au lendemain de l'affaire Dutroux, la volonté était d'aider les enfants à mieux comprendre l'actualité en se mettant à leur hauteur. Ludique et éducatif, les Niouzz informent les 8-12 ans depuis maintenant vingt ans! Dès sa création, ce JT pour enfants est inscrit dans le contrat de gestion de la RTBF. Au fil du temps, l'émission a su évoluer avec son époque en s'installant dans la modernité. Depuis 2015, les Niouzz ont investi un petit studio design semblable à une chambre de YouTubeur. Celui-ci a d'ailleurs été redécoré à l'occasion de cet anniversaire. On fait le point sur ces 20 ans en compagnie de David Wathelet, éditeur et présentateur des Niouzz et Nathalie Lemaire, journaliste au Journal des Enfants (JDE).



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy » : répercussions du Coronavirus sur l'industrie cinématographique





09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : S comme "Superstition"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS