Le Mug : Peter de Caluwe de la Monnaie sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 12 mars.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Focus sur la prochaine saison et programmation de la Monnaie avec son directeur, Peter de Caluwe.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Petit Mug : La Museum Night Fever vous invite à être qui vous voulez pour son édition 2020. Ce 14 mars, 29 musées laissent un millier de jeunes talents vous en mettre plein la vue avec une programmation artistique carrément insolente. On en parle avec Joy Keymeulen, chargée de projet de l'évènement.



09h52 - Chronique 2 : La séquence rétro pop de Laurent Mathieu : les bandes originales de James Bond.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS