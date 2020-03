Le Mug : Losers Revolution et le Festival XS sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 11 mars.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Sortie ce mercredi 11 du film Losers Revolution. On en parle avec Thomas Ancora, co-réalisateur du film et les acteurs Clément Manuel et Tania Garbarski. Simon, Mehdi et Fred, 3 amis d'enfance, sont conviés à l`enterrement de Juan, un ancien camarade de classe qui a une dernière volonté : que les garçons prennent leur revanche à la réunion des anciens en balançant sur ceux qui les martyrisaient ses cendres et créer un mouvement de « révolution des losers » sur les réseaux sociaux. Avec 12 followers, compliqué de créer un buzz. Mais qui de mieux qu'Henry, petit frère de Simon, star de télé réalité et gourou des réseaux sociaux pour les aider à atteindre leur but ? Si ce n'est qu'à un détail près: Henry et Simon se détestent.



09h32 - Chronique 1 : Les Classiques de Marc Ysaye : les 40 ans de la sortie du premier album de Bryan Adams.



09h42 - Le Petit Mug : Focus sur le « Festival XS » avec Vincent Hennebicq, son programmateur. À découvrir les 12, 13 et 14 mars au Théâtre National. Bousculons nos habitudes et ouvrons toutes les portes du théâtre. Du stock décors à la Grande salle, du -2 au 5e étage en passant par le montecharge, une centaine d'artistes venus de partout nous disent ce monde absurde avec tendresse, humour ou colère. La scène est le lieu du multiple, de l'audace, du témoignage où les rythmes particuliers nous font voyager dans des univers singuliers, des territoires inconnus. Alors le temps d'une vingtaine de formes courtes, naviguons entre théâtre, cirque, danse, théâtre d'objets, performances, musique.



09h52 - Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Damien Keyeux, monteur pour le cinéma.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS