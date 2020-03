Le Mug : Yolande Moreau et Herbert Léonard sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 10 mars.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Yolande Moreau pour le film de Martin Provost « La Bonne épouse » qui sort ce mercredi 11 mars dans les salles. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?



09h32 - Chronique 1 : La séquence de Thierry Bellefroid : le virus dans la BD.



09h42 - Le Petit Mug : Herbert Léonard pour le spectacle « Âge tendre - La tournée des idoles ! ». À découvrir samedi 21 mars 2020 à 15h00 et 20h00 au Wex de Marche-En-Famenne. Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous !



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS