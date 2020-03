Le Mug : Le rôle du plombier dans le porno et le succès d'un feuilleton sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 09 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Michaël Petkov-Kleiner pour son livre « Le rôle fondamental du plombier dans le porno ». Un ouvrage qui nous propose une immersion dans la porn culture... Pour découvrir comment les clichés et l'opinion publique influencent les pratiques sexuelles d'une société. Le godemiché est-il un révolutionnaire qui a retourné sa veste ? Les poupées sexuelles vont-elles nous réduire en esclavage ? Toutes ces questions et bien d'autres encore trouvent dans cette ouvrage des réponses cohérentes. Après avoir eu un problème d'évier et enquêté sur le rôle fondamental du plombier dans le porno, l'auteur s'est en effet lancé, non sans humour, dans une suite d'investigations sexuelles à haute teneur journalistique.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : Kamel Belghazi pour la série « Demain nous appartient » dans laquelle il interprète le rôle du docteur William. Lancée il y a 2 ans, initialement pour concurrencer « Plus belle la vie » qui fêtait ses 15 ans l'été dernier, le feuilleton cartonne toujours autant sur TF1 et sur La Une. Sans vraiment faire de l'ombre à son rival puisque les deux émissions se maintiennent bien. On découvre les coulisses et le fonctionnement de l'émission en compagnie de Kamel.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS