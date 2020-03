Le Mug : Design de choses et hip-hop de femmes sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 06 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Jean-Louis Fréchin pour son livre « Le design des choses à l'heure du numérique » Longtemps réduit à un terme fourre-tout et confus, le design accompagne désormais les grands changements sociétaux, technologiques, économiques et écologiques. Jean-Louis Frechin, pionnier du design numérique et acteur incontournable du design européen, retrace l'histoire de cette discipline et nous fait découvrir son évolution, ses champs d'action et ses mutations à l'heure du numérique. Il traite notamment du nouveau système des objets, des services, des interfaces, de la transition énergétique, de l'éthique, des makers, de l'intelligence artificielle, et révèle tous les potentiels du design, ses tensions, ses responsabilités, et même ses utopies.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy » : Portrait de Elisabeth Moss



09h42 - Le Petit Mug : La 4ème édition du festival « La Belle Hip Hop », dédiée aux femmes, aura lieu ce dimanche 8 mars, précisément à la date de la Journée internationale des Femmes, décrétée par l'ONU. Des artistes de neuf pays sont invitées. L'évènement met en valeur la nouvelle vague féminine qui déferle dans le rap game, un milieu encore essentiellement masculin. Aujourd'hui et depuis quelques années, rappeuses, (break-)danseuses, graffeuses investissent les scènes et la rue avec ferveur et détermination pour inverser la tendance. Avec Fatima Elajmi, la directrice du festival.



09h52 - Chronique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence «Street credibility» : découverte du mot Pookie

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS