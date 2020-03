Le Mug : Art oratoire et savoir faire belge sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 05 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Laëtitia Mampaka, l'étoile montante de l'art oratoire à seulement 24 ans. Etudiante en droit, elle enchaîne les concours depuis ses 21 ans.

Après avoir participé aux Tournois de l'Académie en décembre 2018 sur la RTBF, elle s'attaque à l'émission Grand Orale sur France 2... L'art oratoire tient en trois grands principes : art d'émouvoir, art de convaincre, et art de divertir. C'est l'arme de persuasion des hommes politiques, des avocats, mais aussi de n'importe quelle personne amenée à s'exprimer devant une audience dans le but d'être écoutée et entendue. Un art dans lequel Laëtitia Mampaka excelle, elle fait d'ailleurs partie des finaliste du Grand Orale.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuilette »



09h42 - Le Petit Mug : Gérald Wathelet à l'occasion des 15 ans de son émission « C'est du Belge ». Depuis 15 saisons, C'est du Belge célèbre l'excellence Noire Jaune Rouge. Le savoir-faire de notre pays, le talent belge, son rayonnement international, notre patrimoine, la monarchie et notre culture ont nourri et rayonné dans ce magazine qui a connu réelle évolution éditoriale depuis ses débuts. L'émission a été créée en 2005, et s'est inspirée de la célèbre citation du roi Albert II "Was dat Belgisch ? C'est du belge !", lancée par le souverain pour remercier le public et les artistes lors des festivités de ses 10 ans de règne le 21 juillet 2003. À ses débuts, l'émission s'intéressait particulièrement aux évènements royaux avant de se réorienter. 15 ans plus tard, plus de "royal" dans C'est du Belge mais la mise en lumière des talents qui font rayonner la Belgique chez nous ou à l'étranger.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : F comme "Foire"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS