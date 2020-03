Le Mug : Les vertus de la bêtise et une foire du livre ludique ! sur Auvio

Voici le programme du MUG de ce mercredi 04 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Paul Vacca pour son roman « Les vertus de la bêtise » paru aux éditions de l'Observatoire. Et si nous décidions de vivre enfin en bonne intelligence avec la bêtise, véritable face cachée de notre génie humain ! Pourquoi haïssons-nous tant la bêtise - ou stupidité, imbécillité, sottise, idiotie, crétinerie, connerie, au choix... ? Dans notre course effrénée au QI, ne surestimons-nous pas les pouvoirs de l'intelligence ? Et si la bêtise constituait notre meilleur atout face aux machines ? Dans ce court essai aussi drôle que vivifiant, Paul Vacca remonte le fil de notre addiction à l'intelligence toujours plus exacerbée par les nouvelles technologies - big-data, algorithmes, et autres deep learning, qui promettent monts, merveilles et capacités augmentés.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Petit Mug : Foire du Livre 2020, du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020 à Tour & Taxis. 50ème édition de la Foire du Livre de Bruxelles et de sa traditionnelle offre en matière de découverte de l'actualité littéraire de l'année. Focus sur l'aspect ludique de cette nouvelle FDL (chasse au livre qui a eu lieu ce weekend, concours de chronique, blind test, ...). Avec Gregory Laurent, commissaire de la Foire du Livre de Bruxelles..



09h52 - Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS