Le Mug : Caroline Vigneaux et la 13ème édition de l'Offscreen Film Festival sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 03 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Caroline Vigneaux pour son spectacle « » à découvrir ce jeudi 05 mars au W:Halll. Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d'Eden. A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s'installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !



09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La Vie dessinée »



09h42 - Le Petit Mug : La 13ème édition de l'Offscreen Film Festival qui se tiendra du 4 au 22 mars. Un voyage annuel dans les contrées du cinéma bis, culte et étrange qui veut transporter les spectateurs dans l'espace et dans le temps à la rencontre de pépites actuelles et passées. Cette 13ème édition de l'Offscreen Film Festival déroulera son programme de plus de 80 films au Cinéma Nova, à la Cinematek, au Cinéma RITCS, au Ciné Club de l'Insas et à Bozar et lors de décentralisations dans d'autres lieux bruxellois, à Liège, Mons, Courtrai, Anvers et Gand. On en parle avec Vanessa Sutour, programmatrice à OffScreen, Christophe Mavroudis, co-programmateur et coordinateur de Offscreen Liège.



09h52 - Chronique 2 : « Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran »

