Le Mug : Le Spectacle de la Maturité et une exposition impossible sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 02 mars



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Norman pour « Le Spectacle de la Maturité » avec lequel il se produira le 5 mars 2020 au Forum de Liège et le 6 mars 2020 à Forest National. L'époque de l'ado loser est révolue, Norman, l'humoriste aux milliards de vues sur YouTube, est devenu un homme, et même un père. Ce deuxième spectacle raconte cette nouvelle vie au-delà de YouTube, et porte un regard neuf et original sur notre drôle d'époque. Norman y évoque avec humour sa génération, son bébé, son chat, ses derniers voyages, sa première bagarre, et tous ces petits riens du quotidien qui nous concernent tous. C'est du stand up donc c'est à voir uniquement sur scène.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : L'exposition « Raphaël : une exposition impossible » à découvrir jusqu'au 14 mars 2020 à The Square - Brussels Convention Center, au Mont des Arts. Elle a été imaginée par le conservateur Renato Parascandolo et le directeur scientifique Ferdinando Bologna récemment décédé, permet d'admirer 45 œuvres de Raphaël exposées dans 17 pays différents, dont une reproduction grandeur nature de la fresque de l'École d'Athènes. Raphaël eut une carrière brillante mais brève puisqu'il est décédé à seulement 37 ans. On découvre l'expo en compagnie de Antonella Passarani, responsable des activités de la région de Marche à Bruxelles.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS