Le Mug : Podcast Festival et Backstage sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 28 février



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Focus sur le tout premier Brussels Podcast Festival. Du 28 février au 1er mars, l'Atelier 210 organise en ses murs la première édition du Brussels Podcast Festival. Portés par la passion de la création sonore digitale, les organisateurs du festival veulent s'adresser aux amoureux du podcast tout comme aux simples curieux. On en parle avec François Custers, programmateur musique de l'Atelier 210 et Coordinateur général du Brussels Podcast Festival et Fanny Ruwet, humoriste, animatrice et créatrice de podcast



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cats Eye's signé Cathy »



09h42 - Le Petit Mug : Le spectacle Backstage à découvrir au Théâtre Jardin Passion jusqu'au 07 mars. Des spectacles bilingues à Namur, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant... cette réflexion profondément humaine autour de la dualité culturelle est à découvrir absolument ! Vous n'êtes pas bilingue ? Pas de panique, l'entièreté du spectacle est surtitré dans les deux langues. Au Théâtre National d'une ville totalement fictive, une compagnie, réputée et grassement subventionnée, joue la centième représentation de Hamlet de William Shakespeare. Durant cette représentation, six figurants - francophones et néerlandophones - prennent en charge, tour à tour, tous les rôles muets de la pièce. Toute l'action se déroule dans la loge des figurants, un vendredi soir, par une froide nuit de décembre. Tandis que l'ennui et la contrariété vont grandissant, les voilà qui se mettent à boire et à saboter leurs entrées en scène. On découvre cette pièce en compagnie de Circé Lethem, porteuse du projet Eno Kojanker, acteur.



09h52 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS