Le Mug : Laura Laune et Bye bye Future! sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 27 février



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : L'humoriste Laura Laune qui sera de passage en Belgique à l'occasion de son spectacle « Le diable est une gentille petite fille » qu'elle jouera le 24/03 au Théâtre Royal de Mons, le 25/03 au Centre Culturel Uccle et le 26/03 au Forum de Liège. Elle est aussi à l'affiche du film « Lucky » sorti en salle cette semaine.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuilette »



09h42 - Le Petit Mug : Bye Bye Future ! L'art de voyager dans le temps. Le Musée royal de Mariemont présente jusqu'au 25 mai une exposition explorant le thème des recadrages espaces-temps dans l'art intitulée "Bye Bye Future! L'art de voyager dans le temps". Littérature, cinéma, art contemporain, fan art des cultures pop et de science-fiction ... sont autant de mondes créatifs qui amènent le visiteur à (re)vivre non pas un mais des retours vers le futur ! On le découvre avec Sofiane Laghouati, le commissaire d'exposition.



09h48 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence Retro/Pop : plagiat. Où s'arrête l'inspiration? Où commence la copie?



09h52 - Bulles Prix Première : Qui succédera à Alexandre Lenot, Prix Première 2019 avec 'Écorces vives' ? Du 20 février au 4 mars, Laurent Dehossay ( présentateur de l'excellentissime émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2020, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio.Pour sa 14e édition, le Prix Première 2020 sera dévoilé le jeudi 5 mars à 14h lors d'une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay en direct de La Foire du Livre de Bruxelles à Tour & Taxis (à Bruxelles). Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Il est doté de 5.000 euros. Ce jeudi on découvre le roman de Caroline VALENTINY : "Il fait bleu sous les tombes" (Albin Michel)

