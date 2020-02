Le Mug : The Voice Kids et télé interactive sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 26 février.



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : La finale de la première saison de The Voice Kids se déroule ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio. Pour l'occasion, Christophe Maé et Dadju soutiendront les jeunes talents sur scène. Qui des jeunes artistes en herbes de Vitaa, Sliman ou Matheew remportera le fameux trophée ? Réponse avec le ou la lauréate, Leslie Cable, productrice de l'émission et Maureen Louys, la présentatrice.



09h32 - Chronique 1 : Manu Dipetro pour sa séquence « Face B» : Quand une banque belge produisait des disques de musique, mais pas que les origines du hip-hop "à la belge"



09h42 - Le Petit Mug : La Une vous propose ce mercredi une expérience télévisuelle inédite chez nous : plongez dans un docu interactif qui vous place au cœur du risque ! RDV dès 20h15 sur La Une en compagnie de François Mazure. Le documentaire (qui relate des faits réels) démarre en Colombie en 1988 où une jeune ingénieure est enlevée par les FARC. En plateau, le journaliste François Mazure reçoit des invités qui seront questionnés à chaque étape et expliqueront quelles décisions ils prennent et pourquoi. Un expert en négociations sera également présent en plateau.



09h52 - Chronique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence «Street credibility» : découverte des darons

