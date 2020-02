Le Mug : Pic Pic André et leurs amis et les ateliers ouverts de la Zinneke Parade sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 25 février.



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : « Pic Pic André et leurs amis » (Ed. Casterman) de Vincent Patar & Stéphane Aubier. André le mauvais cheval, Pic Pic le cochon Magik et Éléphant sont inséparables. Vivant de petits boulots, fans de musique, de littérature et de bière, leur quotidien créatif, délirant et parfois absurde n'est pas sans rappeler celui de leurs facétieux créateurs, Vincent Patar et Stéphane Aubier, figures emblématiques et cultes de l'animation belge (Panique au village, Ernest et Célestine et bien sûr plusieurs courts métrages de Pic Pic André Shoow).



09h32 - Chronique 1 : La chronique de Thierry Bellefroid : les enquêtes journalistiques en BD.



09h38 - Le Petit Mug : Focus sur les ateliers ouverts de la Zinneke Parade en compagnie de Camille Pier et Alexandre Delft, coordinateurs de projets. Les projets artistiques, ou 'Zinnodes' dans le jargon des Zinneke, naissent de l'imagination des participants pendant les ateliers ouverts. Ces ateliers sont un havre de liberté où la créativité peut s'exprimer librement. De nouvelles méthodes d'actions collectives et solidaires y émergent et se réinventent. C'est également un lieu de rencontre où vous croiserez des gens sur lesquels vous ne seriez tombés nulle part ailleurs dans la vie de tous les jours. Les ateliers sont 'ouverts', tout le monde est le bienvenu pour faire partie de Zinneke. Dès le mois de janvier de l'année de la parade, les gens peuvent visiter des ateliers ouverts dans tout Bruxelles.



09h46 - Chronique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence «Street credibility» : découverte des Keufs



09h52 - Bulles Prix Première 2020 : Qui succédera à Alexandre Lenot, Prix Première 2019 avec 'Écorces vives' ? Du 20 février au 4 mars, Laurent Dehossay (présentateur de l'émission Un Jour dans l'Histoire et président du jury du Prix Première) nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2020, dans Le Mug, entre 9h et 10h et sur RTBF Auvio. Pour sa 14e édition, le Prix Première 2020 sera dévoilé le jeudi 5 mars à 14h lors d'une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay en direct de La Foire du Livre de Bruxelles à Tour & Taxis (à Bruxelles). Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Il est doté de 5.000 euros. Ce mardi on découvre le roman de Sofia AOUINE: "Rhapsodie des oubliés" (La Martinière) Petit son à lancer de 2'25 !!!

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS