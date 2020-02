Le Mug : Cinema d'animation et collage d'artiste sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 24 février



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Focus: d'où vient le succès du cinéma d'animation belge? Le cinéma d'animation belge se porte bien et les spectateurs amateurs de ces films sont de plus en plus nombreux. Alors, y aurait-il une "Belgian touch", un savoir-faire particulier? Certains films ont carrément été nommés aux Oscars. Mais d'où vient ce succès, d'ailleurs plutôt bienvenu, car il faut beaucoup de temps pour faire un film d'animation, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver... A l'occasion du Festival international du film d'animation de Bruxelles, on tente de le point sur cette succès story en compagnie de Stéphan Roelants, producteur et fondateur de Mélusine Production et Doris Cleven, directrice de Anima.



09h32 - Chronique 1 : Dorian Delpature pour son dictionnaire philosophique



09h42 - Le Petit Mug : Laurent Molet, MASTER OF PUPPETS, une exposition à découvrir jusqu'au 03.05.2020 au BPS22. Carolo de cœur et d'esprit, Laurent Molet poursuit la longue tradition artistique du collage dont il perpétue la portée critique. Un pratique qui s'accompagne d'un regard critique, parfois sombre, parfois attendri, sur le monde actuel, et qui se manifeste par des associations d'images fortes et directes. Pour cette exposition, l'artiste a transformé la salle qui lui est consacrée en atelier, produisant au fur et à mesure les travaux qu'il présente au public. Un regard singulier et tranchant comme un cutter acéré, brut de décoffrage mais toujours construit, comme peut l'être l'album du groupe de trash métal américain, Metallica, qui a donné son titre à cette exposition.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop»

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS