Le Mug : Lucky et What The Foot sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 21 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Olivier Van Hoofstadt, réalisateur et scénariste du film Lucky, qui sort en salle le 26 février 2020. Endettés de naissance, Willy et Tony ont une idée de génie pour s'en sortir financièrement : voler un chien de la brigade des stups. Mais tout ne se passe pas comme prévu et les deux compères devront s'en remettre à la plus corrompue des flics. Un film avec au casting Michaël Youn, Florence Foresti, François Berléand, Corinne Masiero ou encore Kody Kim.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cats Eye's signé Cathy »



09h42 - Le Petit Mug : L'exposition photo « What The Foot » à découvrir à Géopolis | Centre du photojournalisme du jeudi 20 février au 15 mars. Elles sont des millions à jouer au foot à travers le monde. Pourtant, de Bruxelles à Téhéran, de Buenos Aires à Amman, en passant par Paris et Abidjan, les femmes sont peu visibles au sein du sport le plus populaire de la planète. Avec Johanna de Tessières, membre du Collectif Huma à l'origine de cette exposition.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

