Le Mug : #METOO et Prix Première sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 20 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Quel a été l'impact du #Metoo dans les médias francophones ? On se pose la question à l'occasion de la diffusion du documentaire "Metoo secoue aussi la France" qui propose de revenir sur la vague virtuelle qui a fait réagir de nombreuses femmes à travers 82 pays en octobre 2017 suite à un tweet. Onde de choc ? Libération de la parole ? Prise de conscience ? Statu quo ? Un docu à voir ce soir dans l'émission Doc Shot, présentée par François Mazure à 22:40 sur La Une et à découvrir déjà à 9h avec Anne Richard, réalisatrice et co-auteur du docu avec Annette Lévy Willard



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuilette »



09h42 - Le Petit Mug : Lancement du Prix Première 2020 ! Qui succédera à Alexandre Lenot, Prix Première 2019 avec 'Écorces vives' ? Du 20 février au 4 mars, Laurent Dehossay, présentateur de l'excellentissime émission « Un Jour dans l'Histoire » et président du jury du Prix Première nous présente les 10 premiers romans sélectionnés pour le Prix Première 2020 chaque jour dans Le Mug, entre 9h et 10h jusqu'au 04 mars. Pour sa 14e édition, le Prix Première 2020 sera dévoilé le jeudi 5 mars à 14h lors d'une émission spéciale présentée par Laurent Dehossay en direct de La Foire du Livre de Bruxelles à Tour & Taxis. Ce prix, annuel, récompense un premier roman francophone. Il est doté de 5.000 euros. Le premier roman à découvrir est celui de Gil BARTHOLEYNS : "Deux kilos deux" (JC Lattès)



09h52 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS