Le Mug : Pourquoi nous détestent-ils nous les Gros ? sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 18 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La comédienne et réalisatrice Charlotte Gaccio pour son documentaire "Pourquoi nous détestent-ils nous les Gros ?", une enquête sur la grossophobie diffusée ce mercredi 19 février sur La Une dès 20h15. Pourquoi nous détestent-ils ? " est une collection documentaire qui déconstruit les préjugés et analyse les fractures identitaires de la société avec didactisme mais aussi avec humour. Chaque épisode est incarné par une personnalité qui confronte son histoire personnelle à la réalité du rejet, de l'exclusion ou de la discrimination. La comédienne et réalisatrice Charlotte Gaccio raconte avec humour une discrimination ordinaire, celle qui concerne les gros. Le film raconte une discrimination ordinaire, depuis trop longtemps socialement acceptée, banalisée et tue. Cette discrimination invisible a un nom, elle s'appelle la "grossophobie" et vient seulement de trouver sa place dans le Petit Robert en 2019.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour « Les Classique de Marc Ysaye » : les 70 ans de Peter Gabriel



09h42 - Le Petit Mug : Il était notre invité le 05 février dernier, Sharko à l'occasion de son concert le 7 mars prochain à l'AB pour lequel il cherchait une première partie qui sort du lot et grâce au Mug (entre autres) il en a trouvé non pas 1 mais 3 premières parties ... Il revient donc accompagné de « l'Ensemble El Korchi", un duo frère et sœur, tout jeune de 17 ans à peine, qui figure parmi les 3 lauréats retenus...



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique : C comme Citations

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS