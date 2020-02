Le Mug : Art contemporain et école du changement sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 17 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La Capitale Bruxelloise est-elle l'épicentre de l'art contemporain en Europe ? En décembre dernier, le Washington Post a épinglé Bruxelles comme l'épicentre de l'art contemporain en Europe dans l'un de ses articles. Entre Anderlecht, Ixelles, Molenbeek et Saint-Gilles le célèbre journal américain pointe ¿un afflux d'artistes et de galeries internationales qui ont contribué à transformer le tissus culturel de la ville au cours de la dernière décennie¿. On va tenter de décrypter le vrai du faux en compagnie de Rodolphe Janssen, galeriste et Bernard Roisin, journaliste spécialisé en art.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : Focus sur le documentaire « L'école du changement » De plus en plus de voix s'e¿le`vent pour penser l'e¿cole autrement. En septembre 2017, des professeurs passionne¿s ont re¿alise¿ leur re^ve en ouvrant deux nouvelles e¿coles secondaires publiques a` pe¿dagogies actives, L'Ecole Secondaire Plurielle Maritime a` Molenbeek et le Lyce¿e Inte¿gral Roger Lallemand a` Saint- Gilles. Un film réalisé par Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi à découvrir dans Regard Sur le lundi 17 février dès 21h00 sur la Trois.





09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS