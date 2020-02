Le Mug : Cauet 100% libre et Festival KICKS ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 14 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : L'humoriste, animateur radio et télé CAUET pour son spectacle ¿100% LIBRE !¿ qu'il jouera au Cirque Royal de Bruxelles 27 février prochain. Voila plus de 20 ans qu'il anime de nombreuses émissions en télé ou en radio, il est actuellement en direct tous les soir sur NRJ en France et son visage est connu de plusieurs générations, qu'on l'apprécie ou non. Il revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle interactif dans lequel il parcourt avec humour : des sujets parfois sensibles tels que le Terrorisme , la mal bouffe, la maladie , les mensonges, l'hôpital... mais aussi de par son vécu de la célébrité , la radio , la télévision etc.



09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique : E comme Epectase



09h42 - Le Petit Mug : Du 15 février au 21 mars, Charleroi vibrera pour la 7e fois au rythme du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse. Cette biennale, qui s'adresse tant aux adultes qu'aux ados, poursuit son envie de porter un regard sur le monde, tout en créant l'échange et la rencontre. Climat, migrations, économie, inégalités sociales... notre société est en crise, et plus que jamais en mutation. Le Festival KICKS ! questionnera la jeunesse actuelle et la parole adolescente afin de comprendre son engagement, ses peurs, ses envies, ses enjeux, ses rêves pour un futur plus radieux... On découvre le festival en compagnie de Jean-Michel Van den Eeyden, directeur de l'Ancre et co-auteur de « A Dance for Greta - Avant que l'hiver ne devienne été » et Fatou Traoré, co-autrice de « A Dance for Greta - Avant que l'hiver ne devienne été ».



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme » : portrait de Claire Bretécher

