Le Mug : Journée de la radio et Calamity Jane sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Le DAB+ : des débuts prometteurs ou toujours en phases de tests ? Le 4 novembre dernier, la société collaborative MaRadio.be, qui réunit le secteur radiophonique public et privé belge francophone, lançait en grande pompe le DAB +... Trois mois plus tard, une nouvelle conférence de presse a été organisée pour faire le point sur l'implantation de cette technologie appelée à remplacer, à terme, la FM. À l'occasion de la journée mondiale de la radio ce jeudi 13 février, Le Mug va tenter de faire le bilan de ce lancement et décrypter concrètement l'impact de cette technique en compagnie de Eric Adelbrecht, administrateur général de MaRadio.be e



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse Pierre Feuillette





09h42 - Le Petit Mug : Jacques Lamontagne et Thierry Gloris pour leur série « Wild West » dont le tome 1 : « Calamity Jane » vient de paraitre aux Editions Dupuis. Un western réaliste, qui donne la mesure du courage de Martha Cannary pour devenir Calamity Jane. S'il est presque impossible de démêler le vrai du faux dans la vie romanesque de cette légende du Far West, Thierry Gloris et Jacques Lamontagne s'approprient le mythe dans un western au dessin puissant et réaliste. Un moyen surtout de donner la parole à cette femme et d'écouter le témoignage de sa révolte et sa quête de liberté.





09h52 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence Retro/Pop :

