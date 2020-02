Le Mug : L'Homme étoilé pour son roman graphique À la vie ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 13 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : « L'Homme étoilé » à l'occasion de la sortie récente de son roman graphique « À la vie ! ». Avec Roger, il met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par l'adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'Homme étoilé, l'infirmier aux plus de 1OO OOO abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Philippe Van Leer, bruiteur pour le cinéma



09h42 - Le Petit Mug : Exposition « La Légende National Geographic » du jeudi 30 janvier 2020 au dimanche 24 janvier 2021 à l'Abbaye de Stavelot. Cette exposition retrace les moments forts de plus de 130 ans d'aventures à travers une centaine de photos. On en parle avec Virgile Gauthier, directeur de l'Abbaye.



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : recette de soupe au concombre à la Downton Abbey.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS