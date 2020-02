Le Mug : Dorothée, Hélène et les garçons,... : Génération AB Productions sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 11 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : "Dorothée, Hélène et les garçons,... : Génération AB Productions", un documentaire d'Olivier Monssens qui vous emmène dans les coulisses des séries AB productions qui ont rythmé l'enfance et l'adolescence de toute une génération ! Comment ce phénomène s'est-il construit ? Qu'est-ce qui a poussé des générations entières de téléspectateurs à s'identifier aux personnages de ces séries ? Comment ont-ils été créés et choisis ? Et enfin, que sont-ils tous devenus ? Diffusion du documentaire sur La Deux ce mardi 11 février à 20h30.



09h32 - Chronique 1 : Les Classiques de Marc Ysaye : : Pearl Jam, 30 ans de la naissance du cultissime groupe US. Groupe contemporain de Nirvana et fondateur du mouvement Grunge qui va remettre le Rock sur le devant de la scène après des années 80 parfois longues et ennuyeuses.



09h42 - Le Petit Mug : L'auteur et comédien Baudoin Remy pour le spectacle « Sois Belge et tais-toi ». Pour la 22ème année consécutive, ce spectacle révèle le potentiel comique d'un pays souvent surréaliste. Le résultat est parfois absurde, souvent piquant mais toujours drôle et pertinent. Plus qu'une tradition, c'est un spectacle total et bourré de talents : imitations, sketchs, parodie, chansons... Sur scène, ils savent tout faire ou quasi avec énergie et générosité. Ils se moquent, ils font rire et réfléchir parfois (mais pas trop). Ils tapent sur tout le monde et ne ratent personne.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

