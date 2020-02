Le Mug : Les Oscars et Le Safer Internet Day sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 10 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Petit Mug : Débrief et palmarès de la 92ème cérémonie des Oscars de ce dimanche 9 février avec Cathy Immelen, notre spécialiste cinéma.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN » : "Ma petite bibliothèque idéale : épidémie, pandémie et littérature !"



09h42 - Le Grand Mug : Le Safer Internet Day 2020 avec un focus sur Cyber Help, l'application contre les harcèlements avec Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer

Crime Unit et Coralie Pastor, coordinatrice du projet #danslatoile, conceptrice de la marque OUFtivi et responsable de communication autour de la RTBF de demain et du projet IMAGINE.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS