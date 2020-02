Le Mug : Le sexe dans les médias et l'exposition Journalistes en exil sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 07 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Quelle est la présence du sexe dans les médias ? Avec Maïa Mazaurette à l'occasion de la sortie de ses livres « Sortir du trou. Lever la tête » et « Le sexe selon Maïa » et Alexandra Hubin, Docteur en Psychologie et Sexologue. Elle est également présente dans l'émission "Je t'aime etc" qui parle tous les jours d'amour et de sexualité sur France2 et a un compte instagram @alexandrahubin où on y trouve des pensées SexoPositive et des extraits de ses chroniques.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cats Eye's signé Cathy »



09h42 - Le Petit Mug : L'exposition « Journalistes en exil ». Cette exposition de photos et témoignages consacrés aux journalistes en exil, réfugiés en Belgique, se déroulera du 4 au 14 février à l'Escale du Nord / Centre Culturel d'Anderlecht. L'exposition proposera pour l'essentiel des images réalisées par le photographe Frédéric Moreau de Bellaing. On en parle avec André Linard, , journaliste retraité, ancien secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique et l'un des fondateurs de l'asbl En-GAJE à la base de cette expo.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

