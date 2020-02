Le Mug : Les 250 ans de Beethoven et Rencontres Images Mentales 2020 sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 06 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Beethoven est-il toujours pop 250 après sa mort ? 2020 marque le 250ème anniversaire de la naissance, en 1770, de Ludwig van Beethoven, génial compositeur d'immortels chefs-d'œuvre... Tout le monde connait sa 5e symphonie, mais la 10e qu'il aurait commencé à composer avant sa mort demeure un mystère. 32 sonates, 9 symphonies, un opéra, des concertos et quelques bagatelles : son oeuvre est parfois méconnue, mais il fait partie, avec Mozart et Haydn, du trio de la musique viennoise. C'est à Bonn, en Allemagne, que le jeune Ludwig fait ses classes de piano sous la férule de son père, qui voudrait en faire un nouveau Mozart, au point de rajeunir l'âge de son fils sur des programmes de concert. Il est allemand de naissance et autrichien d'adoption, car c'est à Vienne que l'on fait carrière. On découvre l'artiste à l'occasion des Flagey Piano Days qui ont lieu du 07 au 16 février à Flagey avec des grands noms et des jeunes talents qui se répondent au fil de concerts inspirés par ce grand compositeur... On découvre l'artiste et l'évènement en compagnie de Gilles Ledure, directeur général de Flagey et programmateur des Flagey Piano Days et Cécile Poss, musicologue, pianiste et productrice à la RTBF.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence Pierre Feuillette



09h42 - Le Petit Mug : Les ¿Rencontres Images Mentales 2020¿ se dérouleront du 6 au 14 février 2020, durant 8 journées et soirées à l'Espace Delvaux - La Vénerie. Les « Rencontres Images Mentales » (RIM) présentent chaque année une sélection de films documentaires et de fiction et invitent des cinéastes qui portent un regard singulier. Leurs films débouchent sur des discussions au sujet des multiples images de la folie qui, si elle peut parfois être grandiose, ne doit pas occulter qu'il y est toujours question de souffrance.

On fait le point sur ce festival en compagnie de Martine Lombaers, coordinatrice et programmatrice.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son Dictionnaire Philosophique Radiophonique : E comme "Epidémie"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS