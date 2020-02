Le Mug : Sharko à l'AB et ZOO au Mima sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 05 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Sharko pour son nouvel album « Glucose » et pour son concert le 7 mars prochain à l'AB pour lequel il cherche une première partie qui sort du lot ... 1999-2019. Vingt ans, depuis le premier album "Feuded". Vingt ans que Sharko distille des tubes appréciés par toute une génération. Il revient avec un 8ème album électro-pop aéré, enjoué de douze titres. Si les chansons se voulaient simples, "scolaires", il raconte avoir voulu les habiller d'un son plus moderne, tout en respectant l'économie des démos: un clavier bien mis, un beat, une voix.





09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : portrait de Jacques Cappelle, maitre d'armes qui chorégraphie de nombreux combats pour la scène



09h42 - Le Petit Mug : ZOO, la nouvelle expo du Mima qui présente les œuvres anthropomorphes de 11 artistes internationaux issus d'horizons différents : du monde des galeries mais aussi du graphisme, de l'illustration, du graffiti, du tatouage et du skateboard, et ce afin d'offrir un panorama sur l'anthropomorphisme contemporain En parle avec Raphael Cruyt, commissaire de l'expo et directeur artistique du MIMA, dont il est l'un des 4 fondateurs





09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour un portrait de Alain Chabat dont le film « #Jesuislà » sort aujourd'hui dans nos salles...

