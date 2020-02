Le Mug : Histoire de Stephen King et semaine du son sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 04 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : François Cau pour son livre « D'après une histoire de Stephen King » qu'il a co-écrit avec Matthieu Rostac à l'occasion de la sortie francophone de « L'institut » de Stephen King. Ce livre propose de revenir sur l'ensemble des œuvres de Stephen King adaptées sur petits et grands écrans. Les chiffres parlent pour lui : 350 millions d'ouvrages vendus depuis la publication de son premier roman en 1974, un corpus d'une cinquantaine de romans et deux cents nouvelles... Stephen King, c'est aussi plus de 80 transpositions de ses écrits sur grand et petit écrans à travers le monde, ce qui fait de lui l'auteur vivant le plus adapté. Son empreinte sur la pop culture, immense, indélébile, se manifeste à travers de multiples œuvres marquantes, du Carrie de Brian de Palma à la première saison de Mr Mercedes en passant par les chemins détournés du Shining de Stanley Kubrick. Ses excroissances télévisuelles (Les Vampires de Salem, « Il » est revenu...) ont traumatisé plusieurs générations.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques » de Marc Ysaye : les 85 ans de Presley





09h42 - Le Petit Mug : Marianne Binard, organisatrice de « La Semaine du Son » qui aura lieu du 27 janvier au 9 février 2020 à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Une fête de la connaissance et des pratiques du son, une occasion de comprendre cette part lumineuse et invisible de notre environnement qu'est le son. Créée en 2011, La Semaine du Son de Bruxelles s'inscrit dans un mouvement international soucieux de faire découvrir au public le son dans tous les aspects et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l'importance de la qualité de l'environnement sonore.





09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : Meurtres au Paradis et ses accras de morue

