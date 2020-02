Le Mug : Ayo pour "Royal" et Christian de Metter "Couleurs de l'incendie" sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 03 février



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La chanteuse Ayo pour son nouvel album " Royal". La chanteuse germano-nigériane l'a enregistré en Jamaïque. Un 6ème opus habité où elle laisse parler sa foi. Entre folk et soul, l'artiste affiche une douceur et une sérénité privilégiant les sonorités acoustiques voulues avec Freddy Koella à la production.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : L'auteur de bande dessinée Christian de Metter pour sa nouvel BD "Couleurs de l'incendie" adapté du roman de Pierre Lemaitre. On se souvient du formidable succès du Prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut, déjà mis en images par Christian de Metter, succès en librairie mais aussi au cinéma et en bande dessinée ! Dans ce nouvel album, le duo poursuit l'adaptation de cette trilogie ayant pour cadre la première moitié du vingtième siècle à travers l'itinéraire des membres de la famille Péricourt.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS

Elodie DE SELYS Animateur Xavier VANBUGGENHOUT