Le Mug : La 10ème édition des Magritte du cinéma : J-1 sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 31 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cats Eye's signé Cathy » : focus sur cette 10ème cérémonie des Magritte



09h15 - Le Grand Mug : J-1 avant le coup d'envoi de la 10ème édition des Magritte du cinéma ! 10 ans que le cinéma belge est mis à l'honneur ! C'est déjà ce samedi 1er février 2020 que se tiendra la prochaine cérémonie des Magritte, une cérémonie à voir dès 20h05 sur La Deux. L'occasion pour Le Mug de mettre en avant chaque jour de la semaine un sujet qui a marqué cette belle décennie de fêtes. Ce vendredi, focus sur la cérémonie et ce qu'elle représente dans le monde du cinéma belge en compagnie de Pascal Duquenne, acteur belge et président de cette 10ème édition, Patrick Quinet, fondateur des Magritte et président de l'Académie André Delvaux et Anne Coesens, actrice nommée cette année dans la catégorie « Meilleur actrice « pour « Duelles », Magritte de la meilleure actrice pour « Illégal » en 2011 et Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Tous les chats sont gris » en 2016.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme » : portrait de Monica Bellucci

