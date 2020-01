Le Mug : BD reportage et après Magritte sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 30 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Décryptage du BD-reportage en compagnie de Nicolas Wild, dessinateur-reporter et Marion Quillard, rédactrice en chef de la revue française XXI à l'occasion de l'ouverture du festival de la Bande Dessinée d'Angoulême qui s'ouvre ce 30 janvier. Nicolas Wild parcourt le monde et se rend sur les lieux des évènements abordés pour mieux les comprendre. Sur place, il prend des photos, remplit ses carnets de croquis et de notes. De retour chez lui, l'auteur travaille en numérique pour mettre en forme son reportage et finaliser son album. Il présente aussi à Bruxelles l'exposition « Mondo Disco » qui raconte ses missions en dessin à travers huit destinations et histoires différentes. En exposant une sélection de reproductions des planches numériques, le Musée de la BD salue selon eux une œuvre originale et documentée.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence Pierre Feuillette



09h42 - Le Petit Mug : Cette année a lieu la 10ème édition des Magritte du cinéma ! 10 ans que le cinéma belge est mis à l'honneur ! Le 1er février 2020 à Bruxelles, se tiendra la prochaine cérémonie des Magritte, l'occasion pour Le Mug de mettre en avant chaque jour de la semaine un sujet qui a marqué cette belle décennie de fêtes. Ce jeudi, focus sur l'après Magritte avec Manu Dacosse, directeur de la photographie belge. Il remettra cette année un Magritte et en a déjà remporté 3 pour la meilleure image en 2015, 2016 et 2019. Est-ce que ces prix lui ont servis de tremplin pour la suite de sa carrière ou sont simplement la reconnaissance d'un travail acharné ?





09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son Dictionnaire Philosophique Radiophonique : F comme "Feuilleton"

