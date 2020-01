Le Mug : Seul en scène et nommée au Magritte sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 29 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Fabrice Adde pour son seul en scène « Quatorze juillet » à découvrir au théâtre des Martyrs jusqu'au 01/02. Quel est le lien entre Jacky Sauvage et Fabrice Adde ? Entre le conférencier spécialiste de la prise de parole en entreprise et qui vient nous exposer Comment parler en public ? et Fabrice Adde, l'acteur qui l'interprète ? Mise à part une improbable cravate, rien ne les distingue l'un de l'autre ou presque ! Élevant l'usage du coq-à-l'âne au niveau des beaux-arts, Quatorze juillet est un spectacle foutraque, précis à un endroit déréglé, sans définition, et d'une exigence terrible : celle d'être juste.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « vous connaissez peut-être »



09h42 - Le Petit Mug : Cette année a lieu la 10ème édition des Magritte du cinéma ! 10 ans que le cinéma belge est mis à l'honneur !

Le 1er février 2020 à Bruxelles, se tiendra la prochaine cérémonie des Magritte, l'occasion pour Le Mug de mettre en avant chaque jour de la semaine un sujet qui a marqué cette belle décennie de fêtes. Ce mercredi, focus sur les nommés en compagnie de Veerle Baetens, actrice nommée dans la catégorie « meilleure actrice » pour sa prestation dans le film « Duelles » de Olivier Masset-Depasse. À noter qu'elle a déjà obtenu le Magritte de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans « Un début prometteur » de Emma Luchini.



09h52 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessiné »

