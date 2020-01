Le Mug : Esprit de famille et trophée des Magritte sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 28 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Guillaume de Tonquédec, François Berléand et Éric Besnard à l'occasion de la sortie du film « L'Esprit de famille » ce mercredi 29 janvier. Eric Besnard nous propose une comédie inspirée de son histoire personnelle dans laquelle il veut mélanger humour et émotion pour parler du deuil. Et pour réaliser ce film, le scénariste s'est offert un beau casting puisqu'on y retrouve Guillaume de Tonquédec aux cotés de Josiane Balasko, François Berléand, Isabelle Carré et bien d'autres. Synopsis : Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s'inquiéter de son étrange comportement.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Petit Mug : Cette année a lieu la 10ème édition des Magritte du cinéma ! 10 ans que le cinéma belge est mis à l'honneur !

Le 1er février 2020 à Bruxelles, se tiendra la prochaine cérémonie des Magritte, l'occasion pour Le Mug de mettre en avant chaque jour de la semaine un sujet qui a marqué cette belle décennie de fêtes. Ce mardi, focus sur Xavier Lust, designer bruxellois et créateur de la statuette des Magritte du Cinéma. Pour que les Magritte acquièrent un vrai prestige, il ne fallait pas négliger un aspect important du cérémonial : leur associer un trophée qui marque les esprits. Le défi était de l'inventer à partir de l'univers de René Magritte et plus précisément d'une fameuse affiche du maître intitulée « moments inoubliables du cinéma », réalisée pour un festival de cinéma en 1958...



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence les petits plats dans l'écran

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS