Le Mug : Magritte du cinéma et joli rouge-gorge sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 27 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Cette année a lieu la 10ème édition des Magritte du cinéma ! 10 ans que le cinéma belge est mis à l'honneur !

Le 1er février 2020 à Bruxelles, se tiendra la prochaine cérémonie des Magritte, l'occasion pour Le Mug de mettre en avant chaque jour de la semaine un sujet qui a marqué cette belle décennie de fêtes. Ce lundi, focus sur les maitres de cérémonies ! Ils doivent présenter la cérémonie et sont les garants de son bon déroulement. Quelles sont les qualités requises pour être un bon maitre de cérémonie ? Tentative de réponse avec Charly Dupont, maitre des 5ème et 6ème éditions et Kody, maitre de cette 10ème édition.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : «Ton joli rouge-gorge», une pièce à découvrir au Varia jusqu'au 01 février. La « Révolution des Couleurs » a eu lieu et la binarité des genres - rose pour les filles, bleu pour les garçons - a explosé en une myriade d'identités et de couleurs. Dans cette société de tolérance, de respect et d'égalité, où il y a dorénavant autant de genres que d'individus, quatre adolescentes sont atteintes d'un mal mystérieux et dégénératif. Accompagnées de leur robot, ils s'enfoncent dans la forêt afin de s'y cacher. On découvre cette pièce en compagnie de Ludovic Barth et Mathylde Demarez



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS