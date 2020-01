Le Mug : Zep au Brafa et le nouveau single d'Halehan sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 24 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Pleins feux sur le Brussels Art Fair 2020 (Brafa) qui aura lieu du 26 janvier au 2 février 2020 sur le site de Tour & Taxis en compagnie de ZEP. Il y a dix ans, Alain Huberty et Marc Breyne faisaient entrer pour la première fois la Bande Dessinée à la Brafa en présentant la couverture originale des Cigares du Pharaon d'Hergé. Depuis, les galeristes n'ont cessé de surprendre le public à chacune de leur participation, en mêlant sur leur stand chefs d'œuvre classiques du 9ème art et créations contemporaines. Pour célébrer cette dixième participation, Huberty & Breyne Gallery promet un dialogue pertinent entre auteurs classique de la Bande Dessinée tels que Hergé, Jacques Martin, Victor Hubinon et artistes contemporains François AVRIL, Nicolas de CRECY, Jean-Claude GÖTTING, Jacques de LOUSTAL, MIDAM ou encore ZEP.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cats Eye's signé Cathy »



09h42 - Le Petit Mug : Découverte de Alexandre Lambrecht aka Halehan chanteur, auteur et compositeur belge aux influences folk. Après un premier EP très prometteur Temple Of Maia (2017), dont le single phare Whirlwind atteint plus de 3,5 millions de streams sur Spotify, Alexandre Lambrecht aka Halehan est rapidement défini par la presse française et belge comme 'la nouvelle pépite folk'.

Il vous dévoile en avant-première When The World's Turned Around, ( le clip et le morceau sortent ce 24 janvier) nouvel extrait de son deuxième EP Selfless Dream qui sortira le 13 mars 2020.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS