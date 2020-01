Le Mug : Toutânkhamon en îcone pop et création libératrices sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 23 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Toutânkhamon est-il pop ? Il n'aurait pas fait tache parmi les célèbres portraits acidulés et colorés d'Andy Warhol, tant Toutânkhamon est devenu une véritable icône pop. Plus de 3 340 ans après sa mort, le Pharaon reste une star planétaire et ne rayonne plus seulement sur l'Egypte. Il est sans doute le pharaon le plus connu, malgré une histoire et un règne parmi les plus courts de l'histoire de l'Egypte ancienne. En 1922, dans la Vallée des Rois, un archéologue anglais, Howard Carter, et son mécène milliardaire, Lord Carnarvon, pénètrent dans le tombeau intact du pharaon Toutankhamon, pour la première fois depuis 3200 ans. Un siècle plus tard, l'exposition Toutankhamon à la gare de Liège Guillemins nous propose de tout savoir ou presque sur ce pharaon. On découvre les coulisses de cette expo en compagnie de Dimitri Laboury, archéologue, directeur de recherches du Fonds national de la recherche scientifique de Belgique et commissaire de l'expo et Alain Mager, administrateur délégué d'Europa Expo.





09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse Pierre Feuillette



09h42 - Le Petit Mug : « On est sauvage comme on peut », une pièce à découvrir au théâtre National jusqu'au 1er février. Un spectacle qui glisse du réalisme à la farce, puis de la farce au tragique. Porté par son désir d'expérimenter de nouvelles pistes de création libératrices, le Collectif Greta Koetz bondit avec allégresse de l'humour absurde à la férocité. Au fil des improvisations, il explore les tensions qui peuvent peupler un repas et les prises de pouvoir qui l'alimentent.



09h52 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro Pop »

