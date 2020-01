Le Mug : Football belge et Bridges festival sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 22 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Football belge : les négociations pour les droits TV sont lancées ... qui aura la chance d'obtenir les droits de diffusion ? C'est lors de son AG du 24 janvier que la Pro League va attribuer le prochain contrat des droits TV. A moins qu'il y ait un deuxième tour, le mois suivant. Quoi qu'il en soit, bien des changements sont à prévoir. On peut même parler de révolution ! On fait le point en compagnie de Michel Lecomte, directeur de la rédaction des sports de la RTBF et Philippe Dewitte journaliste sportif chez Sudpresse.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « vous connaissez peut-être »



09h42 - Le Petit Mug : La 3e édition du festival « BRIDGES. East of West Film Days » se déroulera au Palais des Beaux-Arts, du 22 au 26 janvier 2020 ! Comme chaque année, le festival braque ses projecteurs sur les œuvres cinématographiques en provenance d'États à la lisère orientale de l'Europe. On en parle avec Juliette Duret la responsable du département BOZAR CINEMA de BOZAR et programmatrice du Bridges.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

