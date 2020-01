Le Mug : Les femmes à l'honneur ce mardi ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 21 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Sara Forestier à l'occasion de la projection de « Fille de joie » de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich qui sortira le 12 février dans les salles belges. Film d'ouverture du Ramdam Festival ce lundi, il sera rediffusé samedi et dimanche au festival. Il sera aussi en avant-première dans plusieurs cinéma francophone à l'occasion d'une soirée Cinevox happening avant la retransmission 10e cérémonie des Magritte du cinéma.





09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »





09h42 - Le Petit Mug : Marie Vermeiren, l'une des fondatrices du festival « Elles Tournent-Dames Draaien » qui chaque année récit des centaines d'œuvres envoyées par des réalisatrices du monde entier. Un festival à découvrir du 23 au 26 janvier et qui présente une compilation importante qui tente de faire connaître durant les quatre jours de festival un maximum de réalisatrice. Cette douzième édition promet d'être un nouveau voyage cinématographique aux quatre coins du globe animé par l'envie de rencontrer les réalisatrices d'ici et d'ailleurs.





09h52 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

