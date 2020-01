Le Mug : Pictogrammes de film et amour à l'heure des RS sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 20 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Enfants et films : des pictogrammes pour mieux choisir. Parmi les nouveautés de ce début 2020 se trouve une mini-révolution. Elle est à voir du côté du 7e art, où une loi qui n'avait pas évolué depuis 1920 sera largement dépoussiérée à partir du mois de janvier. Il existe maintenant une classification basé sur un système de pictogrammes de contenus et de catégories d'âges comparable au PEGI des jeux vidéo : Cinecheck qui permet d'avoir des informations claires sur les films diffusés à travers 6 pictogrammes de contenus (abus de drogue/alcool - langage grossier - discrimination - angoisse - sexe - violence) et 7 pictogrammes de catégories d'âges. On en parle avec Jeanne Brunfaut, directrice du centre du cinéma et de l'audiovisuel, Stéphane Hoebeke , le responsable de l'éducation aux médias à la RTBF et Julie Vanderkelen, programmatrice chez Cinéart.





09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : Celle que vous croyez, d'après le roman de Camille Laurens mise en scène par Jessica Gazon à découvrir jusqu'au 01 février au théâtre Varia. D'un côté, il y a Claire, 48 ans, qui se crée le faux profil Facebook d'une femme de 24 ans et entame une relation virtuelle avec Chris, 36 ans. En parallèle, Camille Laurens, l'autrice elle-même, assure a` son éditeur que le récit de Claire n'est en fin de compte que le sien, la réalité¿ dépassant de loin la fiction... On découvre le spectacle et la sexualité à l'heure des réseaux avec Jessica Gazon, metteur en scène.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

