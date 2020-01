Le Mug : Aloha et Béjart Ballet sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 17 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Typh Barrow pour son tout nouvel album "Aloha" qui sort ce 17 janvier et concert de présentation de l'album au Botanique le soir même. L'année 2020 s'annonce de la meilleure façon pour la chanteuse-pianiste. Après une prestation très appréciée des Namurois aux Fêtes de Wallonie et le succès incontestable de sa tournée (soldout) "RAW", Typh Barrow a sorti le single " Doesn't Really Matter " qui a déjà bien lancé ce nouvel album. Enregistré entre Bruxelles (aux studios ICP) et Londres, ce single est entièrement composé par Typh, affirmant son talent et son savoir-faire pour l'écriture de chansons soul-pop puissantes et efficaces. Enfin, une nouvelle tournée commencera en mai 2020 et passera entre autres dans des salles prestigieuses comme le Botanique (17 janvier), le Palais des Beaux-Arts de Charleroi (2 mai), le Forum de Liège (8 et 9 mai), le Cirque Royal de Bruxelles (15 mai - déjà sold out)...



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cats Eye's signé Cathy » : portrait de Judith Garland



09h42 - Le Petit Mug : « Dixit » présenté en première internationale au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Belgique les 22-23 février 2020. Le Béjart Ballet Lausanne présente, en première internationale, ce spectacle de ¿Cinema-Danse-Théâtre¿ de la compagnie. À travers un dialogue unique entre écran de cinéma et scène, ce spectacle, écrit et mis en scène par Marc Hollogne, mêle réel et virtuel, chorégraphies de Maurice Béjart et de Gil Roman, créations inédites et images d'archives. On en parle avec Gil Roman, le chorégraphe et Marc Hollogne, le metteur en scène.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique : I comme "Index"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS