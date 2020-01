Le Mug : Cécile Djunga et les documentaires sur Auvio sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 16 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Cécile Djunga à l'occasion de son spectacle « Presque célèbre » qu'elle joue en ce moment partout en Belgique. 2020 sera sans aucun doute son année puisque l'artiste multiplie les présentations d'émissions avec entre autres : « C'est toujours pas sorcier » sur France 4, « Tattoo Cover » qu'elle coanime sur TFX, et qui va bientôt être diffusé sur AB3 et sur Auvio. Elle a aussi été choisie pour présenter un futur talk culturel sur La Deux. On tente de découvrir avec elle la clé de son succès...



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Petit Mug : Après le succès de la plateforme « Séries Corner », la RTBF se lance dans le « Docu Corner » avec 20 documentaires en totale exclusivité sur AUVIO et nulle part ailleurs ! Des films percutants, actuels ou malins, des pépites avec une écriture actuelle et pertinente : certains documentaires sont à l'affiche en ce moment à l'étranger, d'autres ont été largement récompensés dans des festivals internationaux ou encore sont devenus culte ! Ces documentaires sont disponibles durant 12 mois. On fait le point en compagnie de Lea Zilber, chargée des acquisitions Auvio.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

