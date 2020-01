Le Mug : Les 100 ans de Boris Vian et le nouvel album de Tim Dup sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 15 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Nicole Bertholt, experte et mandataire des ayants-droits de l'artiste ainsi que Marc Danval pour nous parler du centenaire de Boris Vian. Le 10 mars 2020, Boris Vian aurait eu 100 ans. A cette occasion le WHalll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, sera l'escale bruxelloise officielle de ce centenaire et mettra dès janvier l'auteur à toutes les sauces. Boris Vian c'est l'auteur de romans cultes J'irai cracher sur vos tombes (1946) et L'Ecume des jours (1947) mais c'est aussi un critique de Jazz précoce et pointu, un trompettiste, un poète ou encore un chanteur décalé et impertinent. Toutes ses facettes seront abordées dans la programmation du WHalll, avec tous les partenaires et pour tous les publics.





09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »





09h42 - Le Petit Mug : Tim Dup pour son nouvel album « Qu'en restera-t-il ? ». Un album dans lequel il nous présente une nouvelle facette de lui, un album plus intime, plus réfléchi, qui questionne l'existence de chaque individu dans notre société actuelle. Société pleine de paradoxes, de problématiques et d'enjeux. Toujours en poésie, avec une maîtrise incroyable de la langue française





09h52 - Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « vous connaissez peut-être »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS