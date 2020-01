Le Mug : Tendances médias 2020 et humour sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 10 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Quelles tendances s'invitent-elles dans les plans marketing et média 2020?? À l'occasion de cette nouvelle décennie, le Mug tente de faire le point sur la guerre du streaming des plateformes et les problèmes de catalogue qui s'annoncent, avec aussi l'essor du podcast et un focus sur les tendances médias réseaux sociaux. Tout cela et plus encore, en compagnie de François Jadoule, responsable recherche et développement à la RTBF et Aline Durand, responsable de la cellule INSIGTH chez Emakina, agence digitale



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes Signé Cathy »



09h42 - Le Petit Mug : La loi des hommes prime-t-elle encore sur celle de Dieu ? C'est la question que se pose Sam Touzani dans son spectacle « Cerise sur le ghetto » à découvrir au théatre de La Louvière jusqu'au 11 janvier. À l'heure où certaines personnalités politiques ont voulu nous faire croire que Charlie Hebdo était aussi dangereux qu'Al Quaïda, qu'en est-il de la liberté d'expression ? Est-elle encore une priorité ? Tentative de réponse avec lui...



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

