Le Mug : Dieu le père et carnaval totaal ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 09 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : « Dieu le Père », une pièce à découvrir au théâtre de Poche jusqu'au 25 janvier. Dans ce nouveau spectacle, Roda Fawaz part enfin à la recherche de ce père absent et fantasmé qu'il finit par rejoindre. J'ai essayé de garder contact avec lui au téléphone. Dans les meilleurs jours, on atteignait les 30 secondes. Notre record c'est 1 minute 10. C'est parce qu'il y avait un problème de réseau. On a passé 25 secondes à dire « Allo ? Tu m'entends ? ». Il évoque aussi sa mère avec une grande honnêteté et sans fausse pudeur ; le repli religieux qu'elle fit et le salon de beauté qu'elle créa dans le même temps : l'institut Makki, banc solaire et pédicure- qui fit sa fortune.... Avec Roda Fawaz, comédien et auteur





09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son « Dictionnaire Philosophique »





09h42 - Le Petit Mug : Le festival Carnaval Totaal !, à voir au cinéma Nova jusqu'au 23 février. L'équipe du Nova s'est associée à la Société de Carnaval Sauvage de Bruxelles pour composer Carnaval Totaal !, une programmation événementielle autour des pratiques carnavalesques d'aujourd'hui et d'hier, en Europe où elles sont nées et dans les mondes colonisés qui se les sont réappropriées. Du 9 janvier au 23 février, le Nova projettera sur grand écran plus d'une trentaine de films et accueillera de nombreux invités pour nous parler de carnaval, se préparer à carnaval, et fêter carnaval ! Avec Julien Celdran, membre de la Société du Carnaval Sauvage de Bruxelles et co-programmateur de Carnaval Totaal! Et Hugues Poulain, co-réalisateur et chef-opérateur du film Black Indians



09h52 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro Pop » : Schwarzenegger, l'homme aux 1000 visages

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS