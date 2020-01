Le Mug : Pop et Psy + The Handmaid's Tal sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 08 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Comment la Pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques ? On le découvre avec le livre « Pop et psy » de Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint Antoine (Paris) et enseignant à Sorbonne Université. Il est spécialisé dans la prise en charge des nouvelles addictions et du trouble bipolaire. A travers ses recherches scientifiques, mais aussi son travail de pédagogie pour le grand public, il veut changer le regard porte¿ sur la maladie mentale et améliorer l'inclusion des patients. La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et paradoxale. D'un côté, ils exercent une fascination, des tabloïds aux nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques ; de l'autre, ils font peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises pour argent comptant. Fréquemment abordée, la maladie mentale reste pourtant mal comprise. Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est bipolaire ? La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan ? Réponses avec Jean-Victor Blanc demain...



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : portrait de Elsa Rulhmann, perchwoman



09h42 - Le Petit Mug : Décryptage de la série événement "The Handmaid's Tale : La Servante écarlate" en première TV ! Récompensée plusieurs fois aux Golden Globes et aux Emmy Awards, la série à succès portée par l'incroyable Elisabeth Moss ("Mad Men") débarque dans le "Séries Corner" ! Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Une série adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, à découvrir dès le mercredi 8 janvier à 21h05 sur La Trois et Auvio. On en parle avec Céline Dejoie, journalise et chroniqueuse série



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : le plat préféré d'Elvis Presley au cinéma : le sandwich aux bananes et au beurre de cacahuète

